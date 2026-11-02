Автобус с пассажирами загорелся на Сахалине

На Сахалине потушили загоревшийся автобус Автобус с пассажирами загорелся на Сахалине

Москва2 ноя Вести.Рейсовый автобус, в салоне которого находились пассажиры, загорелся в Корсакове Сахалинской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Корсаковская.

К моменту прибытия огнеборцев, все транспортное средство было охвачено огнем. Пассажиры и водитель эвакуировались самостоятельно сказано в сообщении

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте работали пять специалистов и единицы техники МЧС.

Причины происшествия устанавливаются.