Москва2 нояВести.Рейсовый автобус, в салоне которого находились пассажиры, загорелся в Корсакове Сахалинской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел днем 2 ноября на улице Корсаковская.
К моменту прибытия огнеборцев, все транспортное средство было охвачено огнем. Пассажиры и водитель эвакуировались самостоятельносказано в сообщении
Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте работали пять специалистов и единицы техники МЧС.
Причины происшествия устанавливаются.