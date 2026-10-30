Bild: школьный автобус с 20 детьми врезался в здание на севере Германии

В Германии школьный автобус с 20 детьми врезался в здание, есть пострадавшие Bild: школьный автобус с 20 детьми врезался в здание на севере Германии

Москва30 окт Вести.Школьный автобус, в котором находились около 20 детей, врезался в здание в городе Бад-Ольдесло на севере Германии. В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Авария произошла около 07.20 по местному времени (09.20 по мск) в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По предварительным данным, автобус по неизвестной причине пересек круговой перекресток по диагонали, после чего въехал в здание.

В результате удара водитель оказалась заблокирована в поврежденном транспортном средстве. Несколько пассажиров получили травмы, однако сведения об их состоянии пока не поступали.

Данные о точном числе пострадавших сейчас предоставить невозможно сообщила представитель полиции

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, 15 октября, во Франции поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем. В результате происшествия пострадали 19 человек.