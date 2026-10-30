Москва30 октВести.Школьный автобус, в котором находились около 20 детей, врезался в здание в городе Бад-Ольдесло на севере Германии. В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
Авария произошла около 07.20 по местному времени (09.20 по мск) в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. По предварительным данным, автобус по неизвестной причине пересек круговой перекресток по диагонали, после чего въехал в здание.
В результате удара водитель оказалась заблокирована в поврежденном транспортном средстве. Несколько пассажиров получили травмы, однако сведения об их состоянии пока не поступали.
Данные о точном числе пострадавших сейчас предоставить невозможносообщила представитель полиции
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее, 15 октября, во Франции поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем. В результате происшествия пострадали 19 человек.