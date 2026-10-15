Москва15 октВести.У въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции произошло дорожно-транспортное происшествие: поезд врезался в микроавтобус. В результате пострадали 19 человек, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на префектуру департамента Па-де-Кале.
По первоначальным данным префектуры, переданным телеканалу TF1, пострадали 19 человек, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянииговорится в материале
По информации телеканала, все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног. Угрозы для их жизни нет.
На месте происшествия работают значительные силы экстренных служб: бригада скорой медицинской помощи, вертолет службы экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательная служба.