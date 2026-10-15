Поезд столкнулся с автобусом у тоннеля под Ла-Маншем, пострадали 19 человек

Столкновение у тоннеля под Ла-Маншем: поезд врезался в автобус, 19 пострадавших Поезд столкнулся с автобусом у тоннеля под Ла-Маншем, пострадали 19 человек

Москва15 окт Вести.У въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции произошло дорожно-транспортное происшествие: поезд врезался в микроавтобус. В результате пострадали 19 человек, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на префектуру департамента Па-де-Кале.

По первоначальным данным префектуры, переданным телеканалу TF1, пострадали 19 человек, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии говорится в материале

По информации телеканала, все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног. Угрозы для их жизни нет.

На месте происшествия работают значительные силы экстренных служб: бригада скорой медицинской помощи, вертолет службы экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательная служба.