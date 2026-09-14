OG: поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком в Нидерландах

В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком OG: поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком в Нидерландах

Москва14 сен Вести.Пассажирский поезд, в котором находились около 150 человек, столкнулся с грузовым автомобилем в городе Эрмело в Нидерландах. Об этом сообщает телеканал Omroep Gelderland.

Уточняется, что к настоящему моменту известно о трех пострадавших – два пассажира поезда и водитель грузовика. Последнего доставили в больницу.

Подчеркивается, что инцидент произошел около 10.00 по местному времени (11.00 мск. – Прим. ред.). Грузовик перевозил крупные бетонные блоки. После столкновения пассажиров состава эвакуировали. Причины аварии пока не установлены.