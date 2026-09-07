Выясняются причины столкновения электрички и грузовика в Пермском крае

Электричка столкнулась с грузовиком в Пермском крае, идет проверка Выясняются причины столкновения электрички и грузовика в Пермском крае

Москва7 сен Вести.После столкновения электропоезда и грузовика на железнодорожном переезде в Пермском крае транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 1509 км перегона станций Кукуштан — Ергач Свердловской железной дороги допущено столкновение пассажирского электропоезда сообщением «Екатеринбург — Пермь‑2» с грузовым автомобилем "Рено". уточняется в сообщении

В результате аварии никто не пострадал. Был поврежден подвижной состав, из-за этого задержка в движении электропоезда составила 30 минут.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Пермская транспортная прокуратура также проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.