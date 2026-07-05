Москва5 июлВести.В республике Карелия произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пригородный электропоезд столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел утром воскресенья на станции Лоухи. Это случилось из-за того, что водитель легкового автомобиля остановил машину вплотную к железнодорожным путям.
По ним следовал пригородный электропоезд. Расстояние от него было недостаточным, и столкновения избежать не удалосьнаписано в канале филиала ОАО "РЖД"
В результате ДТП пострадавших нет, поезд не сошел с рельсов. После осмотра он продолжил выполнение своего маршрута.
Влияния на движение поездов на данном участке железнодорожного полотна инцидент не оказал.