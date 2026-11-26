Автобус с детьми загорелся по дороге в Краснодар, пострадавших нет Перевозивший детей автобус сгорел в Белореченском районе Кубани

Москва26 ноя Вести.В Краснодарском крае сгорел перевозивший детей автобус, никто не пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Белореченского района Георгий Мазунин в мессенджере MAX.

Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 26 ноября. Детский творческий коллектив из Белореченского района ехал в Краснодар на фестиваль "Антинарко" на автобусе управления культуры. Недалеко от села Великовечное в моторном отсеке машины началось задымление.

В районе с. Великовечного произошло задымление в моторном отсеке транспортного средства. Автобус был остановлен говорится в публикации

Детей и сопровождающих вывели в находившееся рядом отапливаемое помещение и напоили горячим чаем.

Водитель вызвал пожарных и до их приезда сам пытался потушить огонь.

Причину возгорания выясняют специалисты.

Детей уже развезли по домам на резервном транспорте.