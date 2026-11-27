Москва27 нояВести.На Кубани произошло массовое ДТП с участием пяти машин и автобуса. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.
Сегодня около 14:30 на автодороге "Краснодар-Ейск" произошло ДТП с участием 6 транспортных средств, в том числе рейсового автобусаговорится в сообщении
Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автобуса столкнулся с "Газелью", ехавшей в попутном направлении. От удара "Газель" вынесло на встречную полосу, и в нее врезались другие автомобили.
Никто не пострадал в результате аварии. Обстоятельства выясняются.