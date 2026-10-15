Москва15 октВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса случилось на федеральной трассе "Енисей" в Ермаковском округе Красноярского края, сообщили в региональном ГУ МВД России.
По предварительным данным, 24-летний водитель грузовика Scania не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус Yutong, шофер которого выполнял обгон по встречной полосе.
В момент ДТП в автобусе находился 41 пассажир. Предварительно, одному из них оказана разовая медицинская помощьговорится в заявлении краевой полиции в MAX
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.