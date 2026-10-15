Попавший в ДТП в Красноярском крае автобус перевозил более 40 человек

На трассе в Красноярском крае грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавший Попавший в ДТП в Красноярском крае автобус перевозил более 40 человек

Москва15 окт Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса случилось на федеральной трассе "Енисей" в Ермаковском округе Красноярского края, сообщили в региональном ГУ МВД России.

По предварительным данным, 24-летний водитель грузовика Scania не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус Yutong, шофер которого выполнял обгон по встречной полосе.

В момент ДТП в автобусе находился 41 пассажир. Предварительно, одному из них оказана разовая медицинская помощь говорится в заявлении краевой полиции в MAX

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.