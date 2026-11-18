Москва18 нояВести.Водителя легкового автомобиля после ДТП спасатели деблокировали и передали медикам в Красноярском крае, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель".
ДТП произошло в районе поселка Дорожный Канского округа с участием легкового и грузового автомобилей.
В результате аварии в легковой машине оказался зажат 19-летний водитель, требовалась его деблокировка. Спасатели извлекли его пострадавшего из покореженного автомобиляговорится в сообщении
Водитель находился в тяжелом состоянии и был передан бригаде скорой медицинской помощи.