Спасатели деблокировали водителя из легковушки после ДТП в Красноярском крае

Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Красноярском крае Спасатели деблокировали водителя из легковушки после ДТП в Красноярском крае

Москва18 ноя Вести.Водителя легкового автомобиля после ДТП спасатели деблокировали и передали медикам в Красноярском крае, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель".

ДТП произошло в районе поселка Дорожный Канского округа с участием легкового и грузового автомобилей.

В результате аварии в легковой машине оказался зажат 19-летний водитель, требовалась его деблокировка. Спасатели извлекли его пострадавшего из покореженного автомобиля говорится в сообщении

Водитель находился в тяжелом состоянии и был передан бригаде скорой медицинской помощи.