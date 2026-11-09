Москва9 нояВести.В Уссурийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате чего пострадали четверо человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Предварительно установлено, что 51-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso на перекрестке улиц Комарова – Некрасова не соблюдал дистанцию и столкнулся с автобусом, остановившимся на светофоре. От удара по инерции автобус откинуло в сторону на вторую полосу проезжей части, где произошло столкновение с Toyota Town Ace.
В результате ДТП 4 пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощьуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В отношении водителя грузовика составлены протоколы о нарушении правил дорожного движения. Проводится дальнейшая проверка.