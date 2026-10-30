Москва30 октВести.На улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля коммунальной службы. В результате травмы получили шесть пассажиров, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области в MAX.
Предварительно, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением и наехал на грузовик, стоявший у правого края проезжей части.
В результате аварии пострадало шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, включая двоих несовершеннолетнихотмечается в сообщении
Пострадавших доставили в медучреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.