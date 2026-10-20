В Ростовской области один человек пострадал в ДТП со школьным автобусом

Один человек пострадал в ДТП со школьным автобусом под Ростовом В Ростовской области один человек пострадал в ДТП со школьным автобусом

Москва20 окт Вести.Два легковых автомобиля и школьный автобус столкнулись в хуторе Ленинован в Ростовской области, пострадал водитель одной из иномарок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло днем 20 октября на улице Ленина. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent не предоставил преимущество школьному автобусу ПАЗ, перевозившему 16 детей и сопровождающую после окончания уроков. В результате иномарку отбросило назад, после чего произошло столкновение с автомобилем Dodge.

В ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai Accent. Водитель школьного автобуса, сопровождающая и 16 детей, находившихся в автобусе, не пострадали сказано в сообщении

Обстоятельства происшествия устанавливаются.