Москва18 нояВести.В Ростовской области водитель автобуса врезался в прицеп фуры, остановившейся на проезжей части из-за неисправности. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло поздно вечером 17 ноября, во вторник, на трассе "Новороссия". Mercedes-Benz двигался в сторону Мариуполя, за рулем находился мужчина 1984 года рождения.
Наезд автобуса Mercedes-Benz… на движущийся впереди автомобиль Scania, в составе с полуприцепом "Колума", под управлением водителя 1991 года рождения, который остановился на подъеме в связи с технической неисправностью. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Mercedes-Benz 1991 года рождения, 1979 года рождения и 1989 года рожденияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии пострадавших и степени полученным ими травм не уточняются.
По факту организована проверка, правоохранители выясняют детали случившегося.