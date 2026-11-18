Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Ростовской области

Автобус врезался в фуру на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие Три человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Ростовской области

Москва18 ноя Вести.В Ростовской области водитель автобуса врезался в прицеп фуры, остановившейся на проезжей части из-за неисправности. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло поздно вечером 17 ноября, во вторник, на трассе "Новороссия". Mercedes-Benz двигался в сторону Мариуполя, за рулем находился мужчина 1984 года рождения.

Наезд автобуса Mercedes-Benz… на движущийся впереди автомобиль Scania, в составе с полуприцепом "Колума", под управлением водителя 1991 года рождения, который остановился на подъеме в связи с технической неисправностью. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса Mercedes-Benz 1991 года рождения, 1979 года рождения и 1989 года рождения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученным ими травм не уточняются.

По факту организована проверка, правоохранители выясняют детали случившегося.