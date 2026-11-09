Москва9 нояВести.В результате дорожно-транспортного происшествия в Костромской области пострадали три человека, сообщили в региональном УМВД России.
Инцидент произошел на автомобильной дороге Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь неподалеку от населенного пункта Губачево.
Водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспортного средства и совершил столкновение с самосваломговорится в заявлении ведомства в MAX
Травмы получили два пассажира и водитель, их направили на амбулаторное лечение, проверка обстоятельств ДТП продолжается.