В Костромской области перевернулась машина, пострадали отец и его 6-летний сын

Шестилетний ребенок и его отец пострадали при ДТП в Костромской области В Костромской области перевернулась машина, пострадали отец и его 6-летний сын

Москва30 окт Вести.На 54 км дороги Р-243 Кострома - Шарья - Киров – Пермь в Костромской области водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщили в УМВД по региону в MAX.

В результате происшествия пострадал водитель 1988 года рождения и его шестилетний сын.

Мужчина, а также его 6-летний сын, находившийся в автомобиле в детском удерживающей устройстве, не соответствующем его возрасту, получили травмы и были госпитализированы в областной центр отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.