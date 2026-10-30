Москва30 октВести.На 54 км дороги Р-243 Кострома - Шарья - Киров – Пермь в Костромской области водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщили в УМВД по региону в MAX.
В результате происшествия пострадал водитель 1988 года рождения и его шестилетний сын.
Мужчина, а также его 6-летний сын, находившийся в автомобиле в детском удерживающей устройстве, не соответствующем его возрасту, получили травмы и были госпитализированы в областной центротмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.