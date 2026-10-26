В столкновении легковушки и грузовика в Севастополе пострадал годовалый ребенок

Годовалый ребенок пострадал в столкновении легковушки с грузовиком в Севастополе В столкновении легковушки и грузовика в Севастополе пострадал годовалый ребенок

Москва26 окт Вести.Госавтоинспекция Севастополя работает на месте столкновения легкового и грузового автомобилей, в котором пострадали малолетний ребенок и его мама, сообщает полиция города в Telegram-канале.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Севастополь – порт бухта Камышовая.

По данным правоохранителей, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика МAN с прицепом, который выполнял поворот направо, и столкнулся с ним.

В результате дорожного происшествия пассажиры отечественного автомобиля – 11-месячный ребенок и его 24-летняя мать – получили телесные повреждения говорится в публикации

Они доставлены в медучреждение. В полиции подчеркнули, что в момент аварии малыш находился на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве, и это позволило минимизировать травмы.

По предварительным данным, признаков опьянения водители не имеют. По результатам проверки, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции, будет принято процессуальное решение.