Москва19 октВести.В городе Макеевке ДНР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадали трое. Один из них – младенец, сообщает Госавтоинспекция республики.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 октября в Центрально-Городском районе Макеевки. Друг в друга врезались ЗАЗ TF и Chevrolet Lacetti.
Различные травмы получили оба водителя, а также пассажир-младенец автомобиля Chevrolet Lacetti, который находился в люлькенаписано в канале ГАИ ДНР
Предварительно, водитель ЗАЗ не предоставил преимущество иномарке американского производства. Проводится проверка.