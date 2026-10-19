Младенец и два водителя пострадали при столкновении двух легковушек в Макеевке

В ДНР при столкновении двух легковушек пострадал младенец Младенец и два водителя пострадали при столкновении двух легковушек в Макеевке

Москва19 окт Вести.В городе Макеевке ДНР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадали трое. Один из них – младенец, сообщает Госавтоинспекция республики.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 октября в Центрально-Городском районе Макеевки. Друг в друга врезались ЗАЗ TF и Chevrolet Lacetti.

Различные травмы получили оба водителя, а также пассажир-младенец автомобиля Chevrolet Lacetti, который находился в люльке написано в канале ГАИ ДНР

Предварительно, водитель ЗАЗ не предоставил преимущество иномарке американского производства. Проводится проверка.