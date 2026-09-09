Москва9 сенВести.В городе Батайске Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пострадал младенец, сообщает ГАИ по региону.
Volkswagen Transporter, согласно предварительным данным, не уступил дорогу Chevrolet Aveo при повороте. Машины столкнулись. Это произошло днем 9 сентября на улице Промышленной.
В результате ДТП пассажир Chevrolet Aveo 2026 года рождения получил телесные повреждениянаписано в канале Госавтоинспекции
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.