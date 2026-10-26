Москва26 октВести.На дороге "Таврила" в районе села Русаковка в Крыму автомобиль Hyundai под управлением 42-летнего водителя наехал на световую опору и опрокинулся. В результате пострадал ребенок, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Белогорском районеотмечается в мессенджере MAX
Уточняется, что травмы получил 6-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу.
На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что опора упала, а автомобиль получил сильные повреждения.
Проводится проверка.