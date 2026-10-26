В Крыму автомобиль снес опору освещения и перевернулся, пострадал ребенок

Автомобиль снес опору освещения в Крыму, пострадал 6-летний ребенок В Крыму автомобиль снес опору освещения и перевернулся, пострадал ребенок

Москва26 окт Вести.На дороге "Таврила" в районе села Русаковка в Крыму автомобиль Hyundai под управлением 42-летнего водителя наехал на световую опору и опрокинулся. В результате пострадал ребенок, сообщили в региональной прокуратуре.

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Уточняется, что травмы получил 6-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что опора упала, а автомобиль получил сильные повреждения.

Проводится проверка.