Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП в Крыму, организована проверка

В Крыму "Пежо" сбил 16-летнюю девушку, прокуратура проводит проверку Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП в Крыму, организована проверка

Москва21 окт Вести.Автомобиль "Пежо" сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в селе Суворовском Сакского района. Прокуратура Крыма взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

На улице Дружбы водитель автомобиля "Пежо" допустил наезд на девушку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего подростка от удара отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль говорится в сообщении

Девушку госпитализировали с телесными повреждениями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.