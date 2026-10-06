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Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Омской области

В Омской области 11-летняя девочка попала под машину на зебре Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Омской области

Москва6 окт Вести.В Омской области произошло ДТП с участием автомобиля Lexus и несовершеннолетнего пешехода. Один человек пострадал, стало известно из публикации МВД России по региону.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе днем во вторник. Школьница попала под машину во время пересечения дороги по зебре.

В результате ДТП пострадавшей 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь написано в канале МВД в MAX

Проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по ее итогам.