Москва6 октВести.В Омской области произошло ДТП с участием автомобиля Lexus и несовершеннолетнего пешехода. Один человек пострадал, стало известно из публикации МВД России по региону.
Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе днем во вторник. Школьница попала под машину во время пересечения дороги по зебре.
В результате ДТП пострадавшей 11-летней девочке понадобилась медицинская помощьнаписано в канале МВД в MAX
Проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по ее итогам.