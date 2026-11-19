Москва19 нояВести.Смертельное ДТП произошло 18 ноября в 21.30 в Омске. Погибла школьница, сообщает в MAX пресс-служба УМВД РФ по Омской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" в районе строения № 23 по ул. Арктической наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход, 17-летняя ученица 11 класса, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.