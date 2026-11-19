В Омске в ДТП погибла 17-летняя школьница В Омске иномарка насмерть сбила старшеклассницу

Москва19 ноя Вести.Смертельное ДТП произошло 18 ноября в 21.30 в Омске. Погибла школьница, сообщает в MAX пресс-служба УМВД РФ по Омской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" в районе строения № 23 по ул. Арктической наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход, 17-летняя ученица 11 класса, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.