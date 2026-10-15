В Мытищах Lada на "зебре" сбила женщину с годовалой дочерью на велосипеде

Годовалая девочка попала под колеса легковушки в Мытищах В Мытищах Lada на "зебре" сбила женщину с годовалой дочерью на велосипеде

Москва15 окт Вести.В городе Мытищи Московской области легковой автомобиль Lada сбил маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, девочка в больнице, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

ДТП произошло 15 октября возле одного из домов на Летной улице.

По предварительной информации, водитель 1985 г.р., управляя легковым автомобилем марки "Лада", совершил наезд на 26-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детским трехколесным велосипедом, в котором находилась ее годовалая дочь говорится в публикации

Девочка госпитализирована с телесными повреждениями.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.