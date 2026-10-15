Москва15 октВести.В городе Мытищи Московской области легковой автомобиль Lada сбил маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, девочка в больнице, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
ДТП произошло 15 октября возле одного из домов на Летной улице.
По предварительной информации, водитель 1985 г.р., управляя легковым автомобилем марки "Лада", совершил наезд на 26-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детским трехколесным велосипедом, в котором находилась ее годовалая дочьговорится в публикации
Девочка госпитализирована с телесными повреждениями.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.