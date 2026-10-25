Водитель сбил мать с грудным ребенком в Элисте

В Элисте водитель сбил женщину с грудным ребенком Водитель сбил мать с грудным ребенком в Элисте

Москва25 окт Вести.Грудной ребенок пострадал в результате наезда легкового автомобиля во дворе жилого дома в Элисте. об этом сообщили в МВД Калмыкии.

ДТП произошло днем 25 октября во внутридворовой территории в 6-м микрорайоне. По данным полиции, 26-летний водитель "Лада Гранта", двигаясь задним ходом, не заметил 25-летнюю мать с ребенком на руках.

В результате наезда ребенок получил травмы говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, обстоятельства происшествия устанавливаются.