Москва12 сенВести.Во дворе одного из домов Калининграда произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и пешехода. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.
Инцидент на дороге произошел 12 сентября на улице Елизаветинская.
Во дворе на парковке водитель Mercedes, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход пострадалнаписано в канале ГАИ в MAX
В связи с ДТП сотрудники автоинспекции проводят проверку. В ходе нее ведется установление все обстоятельств и причин случившегося.