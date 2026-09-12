В Калининграде автомобиль сбил пешехода во дворе одного из домов

Автомобиль сдавал назад и сбил пешехода, ГАИ Калининграда устанавливает причины В Калининграде автомобиль сбил пешехода во дворе одного из домов

Москва12 сен Вести.Во дворе одного из домов Калининграда произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и пешехода. Один человек пострадал, сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Инцидент на дороге произошел 12 сентября на улице Елизаветинская.

Во дворе на парковке водитель Mercedes, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход пострадал написано в канале ГАИ в MAX

В связи с ДТП сотрудники автоинспекции проводят проверку. В ходе нее ведется установление все обстоятельств и причин случившегося.