Москва3 нояВести.В Тюменской области 87-летняя пенсионерка попала под колеса легковушки, двигавшейся задним ходом. Пострадавшую отвезли в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 2 ноября, в понедельник, во дворе жилого дома в поселке Голышманово.
В Голышманово водитель на автомобиле сбил бабушку и переехал ее… Предварительно, 49-летний водитель при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра. Пенсионерка доставлена в больницу с травмамиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители выясняют детали случившегося. Подробностей о состоянии пострадавшей и степени полученных ею травм нет.