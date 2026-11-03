Водитель легковушки сбил и переехал пенсионерку в Тюменской области

Водитель авто не заметил и переехал пенсионерку в Тюменской области Водитель легковушки сбил и переехал пенсионерку в Тюменской области

Москва3 ноя Вести.В Тюменской области 87-летняя пенсионерка попала под колеса легковушки, двигавшейся задним ходом. Пострадавшую отвезли в больницу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 2 ноября, в понедельник, во дворе жилого дома в поселке Голышманово.

В Голышманово водитель на автомобиле сбил бабушку и переехал ее… Предварительно, 49-летний водитель при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители выясняют детали случившегося. Подробностей о состоянии пострадавшей и степени полученных ею травм нет.