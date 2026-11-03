Москва3 нояВести.Две сестры, переходившие дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса авто в деревне Ушаково Тюменской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 2 ноября на ул. Научной в микрорайоне Молодежном.
Автомобилем ВАЗ-2110 на нерегулируемом пешеходном переходе сбиты две девушки, 17-ти и 18-ти лет: школьница и студентка … Пострадавшие девушки с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Светоотражающих элементов на их одежде в момент перехода не былоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
За рулем автомобиля находился 43-летний мужчина, который пояснил, что вовремя не заметил пешеходов.
Отмечается, что освещение на улице работало.
Обстоятельства ДТП выясняются.