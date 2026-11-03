Школьницу и студентку сбили на пешеходном переходе под Тюменью

Две сестры, переходившие дорогу по переходу, попали под колеса авто под Тюменью Школьницу и студентку сбили на пешеходном переходе под Тюменью

Москва3 ноя Вести.Две сестры, переходившие дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса авто в деревне Ушаково Тюменской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 2 ноября на ул. Научной в микрорайоне Молодежном.

Автомобилем ВАЗ-2110 на нерегулируемом пешеходном переходе сбиты две девушки, 17-ти и 18-ти лет: школьница и студентка … Пострадавшие девушки с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Светоотражающих элементов на их одежде в момент перехода не было говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

За рулем автомобиля находился 43-летний мужчина, который пояснил, что вовремя не заметил пешеходов.

Отмечается, что освещение на улице работало.

Обстоятельства ДТП выясняются.