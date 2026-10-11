Москва11 октВести.В городе Самаре автомобиль Nissan Juke сбил 90-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, стало известно из публикации ГУ МВД России по региону.
Водитель иномарки совершил наезд на пешехода утром 10 октября. Женщина пересекала проезжую часть на зеленый свет по зебре.
Пешеход госпитализировананаписано в сообщении министерства
За рулем Nissan находился 66-летний мужчина. Он сбил пожилого человека при повороте налево.
В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего.