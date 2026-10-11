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Nissan Juke сбил 90-летнюю пенсионерку в Самаре, она госпитализирована

Пенсионерка из Самары госпитализирована после того, как ее сбил Nissan Juke Nissan Juke сбил 90-летнюю пенсионерку в Самаре, она госпитализирована

Москва11 окт Вести.В городе Самаре автомобиль Nissan Juke сбил 90-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, стало известно из публикации ГУ МВД России по региону.

Водитель иномарки совершил наезд на пешехода утром 10 октября. Женщина пересекала проезжую часть на зеленый свет по зебре.

Пешеход госпитализирована написано в сообщении министерства

За рулем Nissan находился 66-летний мужчина. Он сбил пожилого человека при повороте налево.

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего.