В Севастополе женщина, переходившая дорогу, попала под машину Иномарка сбила женщину-пешехода в Севастополе

Москва28 окт Вести.В Севастополе внедорожник Mercedes-Benz наехал на женщину, переходившую проезжую часть по переходу, она госпитализирована, сообщает городская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

ДТП произошло вечером 28 октября на проспекте Героев Сталинграда.

25-летний водитель внедорожника Mercedes-Benz допустил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу говорится в публикации

Женщину с различными травмами отвезли в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено.