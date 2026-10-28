Москва28 октВести.В Севастополе внедорожник Mercedes-Benz наехал на женщину, переходившую проезжую часть по переходу, она госпитализирована, сообщает городская Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
ДТП произошло вечером 28 октября на проспекте Героев Сталинграда.
25-летний водитель внедорожника Mercedes-Benz допустил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходуговорится в публикации
Женщину с различными травмами отвезли в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено.