Водитель Mercedes с армянскими номерами сбил двух женщин-пешеходов в Казани

В Казани Mercedes с армянскими номерами сбил двух женщин на пешеходном переходе Водитель Mercedes с армянскими номерами сбил двух женщин-пешеходов в Казани

Москва12 окт Вести.Водитель Mercedes-Benz E-Class с армянскими номерами сбил двух пожилых женщин на пешеходном переходе в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция Казани".

По имеющимся данным, авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Губкина.

По предварительным данным, водитель автомобиля на армянских номерах — мужчина 1974 года рождения, являющийся гражданином РФ, — при движении прямо совершил наезд на двух пешеходов говорится в публикации

Уточняется, что две женщины 1955 года рождения получили травмы, одну из них госпитализировали, вторую медики осмотрели на месте и отпустили домой. Автомобиль поместили на спецстоянку.