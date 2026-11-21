Москва21 нояВести.В Костроме водитель Веlgee сбил 9-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ДТП произошло днем 21 ноября, в субботу, на улице Катушечной.
31-летний водитель автомобиля Веlgee допустил наезд на 9-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги. В результате дорожного происшествия ребенок получил травму, оказана медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали случившегося устанавливаются, по факту организована проверка.