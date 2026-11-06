Москва6 нояВести.Водитель автомобиля Opel сбил 14-летнюю девочку на "зебре" в Ярославле. Об этом сообщило региональное УМВД России.
ДТП произошло вечером 5 ноября в районе д. 61А по проспекту Ленина.
По имеющимся данным, мужчина 1981 г.р. … совершил наезд на девушку 2012 г.р. Пешеход получила травмы, доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали автоаварии.
Вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).