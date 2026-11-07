Ural Mash: светофор упал на ребенка в Челябинске

Светофор упал на девочку в Челябинске, у школьницы рваная рана на лице Ural Mash: светофор упал на ребенка в Челябинске

Москва7 ноя Вести.В Челябинске девочка получила рваную рану лица из-за рухнувшего на нее светофора. Об этом сообщает Ural Mash.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Краснознаменной и Островского. Мама школьницы считает, что причиной мог стать сильный ветер.

Светофор упал на ребенка в Челябинске… Девочка успела вскинуть руки и слегка оттолкнуть светофор, поэтому конструкция ее не придавила. Но железка прошла по касательной с лицом — в нескольких сантиметрах от глаза. В травмпункте у школьницы диагностировали рваную рану на щеке говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что после случившегося были написаны заявления в полицию и прокуратуру.

Официальных комментариев от ведомств по данному поводу нет.