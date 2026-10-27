По вине нетрезвого водителя в ДТП в Красноярском крае пострадал 6-летний ребенок

В Красноярском крае по вине нетрезвого водителя в ДТП пострадал ребенок По вине нетрезвого водителя в ДТП в Красноярском крае пострадал 6-летний ребенок

Москва27 окт Вести.В Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого автолюбителя пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 26 октября в вечернее время на 3 км автодороги Есаулово – Бархатово, где столкнулись Nissan Serena под управлением 44-летнего водителя из Красноярска и автомобиль марки Hyundai i30, за рулем которого была 38-летняя жительница Есаулово.

Предварительно установлено, что столкновение произошло по вине красноярца, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, показания прибора составили 0,689 мг/л. В ДТП пострадала 6-летняя девочка – пассажир автомобиля Hyundai. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, пристегнутым ремнем безопасности, серьезных травм удалось избежать уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В отношении виновника автоаварии составлены административные материалы, сумма штрафов составит почти 50 тыс. рублей. Автомобилиста также ждет суд и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Его машина отправлена на спецстоянку.