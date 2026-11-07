В Ивановской области по факту ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено после ДТП с автобусом и легковушкой в Ивановской области В Ивановской области по факту ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело

Москва7 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием рейсового автобуса в Ивановской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем вечером 6 ноября, в пятницу, в Родниковском районе. Несколько человек получили травмы, в том числе – водитель машины.

По факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.