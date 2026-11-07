Москва7 нояВести.Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием рейсового автобуса в Ивановской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем вечером 6 ноября, в пятницу, в Родниковском районе. Несколько человек получили травмы, в том числе – водитель машины.
По факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.