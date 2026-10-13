Дептранс: при возгорании автобуса в Москве никто не пострадал Автобус 329 маршрута вспыхнул на западе Москвы

Москва13 окт Вести.В столичном Дептрансе прокомментировали инцидент с автобусом, который произошел около полудня во вторник, 13 октября, на западе Москвы.

По данным ведомства, незадолго до полудня на Веерной улице водитель автобуса заметил задымление, после чего остановил транспортное средство, высадил людей и связался с экстренными службами.

Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал говорится в заявлении Дептранса в MAX

Отмечается, что автобус коммерческого перевозчика ООО "Стартранс" следовал по маршруту №329.

В настоящее время возгорание ликвидировано, работают оперативные службы.