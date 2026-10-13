Москва13 октВести.В столичном Дептрансе прокомментировали инцидент с автобусом, который произошел около полудня во вторник, 13 октября, на западе Москвы.
По данным ведомства, незадолго до полудня на Веерной улице водитель автобуса заметил задымление, после чего остановил транспортное средство, высадил людей и связался с экстренными службами.
Благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадалговорится в заявлении Дептранса в MAX
Отмечается, что автобус коммерческого перевозчика ООО "Стартранс" следовал по маршруту №329.
В настоящее время возгорание ликвидировано, работают оперативные службы.