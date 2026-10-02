В результате инцидента с автобусом "Автолайн" в Москве пассажиры не пострадали

Дептранс сообщил об инциденте с автобусом "Автолайн" на северо-востоке Москвы В результате инцидента с автобусом "Автолайн" в Москве пассажиры не пострадали

Москва2 окт Вести.Инцидент с участием автобуса коммерческого перевозчика АО "Автолайн-Мытищи" произошел в северо-восточной части Москвы, пассажиры не пострадали, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.

Сегодня около 13.30 на улице Грекова, в районе дома 8, произошел инцидент с участием автобуса 197 маршрута коммерческого перевозчика Московской области АО "Автолайн-Мытищи" говорится в публикации

Автобус уже отбуксирован в парк. Движение транспорта на месте инцидента не затруднено.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.