Москва2 октВести.Инцидент с участием автобуса коммерческого перевозчика АО "Автолайн-Мытищи" произошел в северо-восточной части Москвы, пассажиры не пострадали, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.
Сегодня около 13.30 на улице Грекова, в районе дома 8, произошел инцидент с участием автобуса 197 маршрута коммерческого перевозчика Московской области АО "Автолайн-Мытищи"говорится в публикации
Автобус уже отбуксирован в парк. Движение транспорта на месте инцидента не затруднено.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.