На Калужском шоссе в Москве произошло задымление автобуса

Пассажирский автобус задымился на Калужском шоссе в Москве На Калужском шоссе в Москве произошло задымление автобуса

Москва26 окт Вести.Пассажирский автобус коммерческого перевозчика ООО "Стартранс" задымился вечером 26 октября 15-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.

По предварительной информации, автобус следовал в парк для технического обслуживания без пассажиров, водитель заметил задымление в районе моторного отсека, остановил автобус и вызвал оперативные службы говорится в публикации

В результате происшествия никто не пострадал. Задымление ликвидировано.

По информации Дептранса, инцидент произошел с автобусом "НефАЗ-5299", произведенным на ПАО "КАМАЗ" в 2023 году.

Причины инцидента установят представители перевозчика и производителя.

Движение в районе происшествия не затруднено.