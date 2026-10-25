В Москве на внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на МКАД в Москве В Москве на внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль

Москва25 окт Вести.Легковой автомобиль загорелся в Москве на МКАД, сообщает столичный Дептранс.

На внутренней стороне 83 км МКАД (в районе Дмитровского шоссе) произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города, возгорание ликвидировано говорится в сообщении

Сейчас на данном участке затруднено движение на 2,5 километра. Поток машин идет по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.