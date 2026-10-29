На МКАД загорелся автомобиль, движение затруднено Автомобиль загорелся на МКАД

Москва29 окт Вести.Вечером 29 октября на внутренней стороне 77-го километра МКАД загорелся автомобиль, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.

На внутренней стороне 77 км МКАД (перед съездом №78) произошло возгорание автомобиля говорится в публикации

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Две из пяти полос МКАД перекрыты, движение затруднено на участке в 3,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.