Москва29 октВести.Вечером 29 октября на внутренней стороне 77-го километра МКАД загорелся автомобиль, сообщает столичный Департамент транспорта в мессенджере MAX.
На внутренней стороне 77 км МКАД (перед съездом №78) произошло возгорание автомобиляговорится в публикации
На месте происшествия работают оперативные службы города.
Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Две из пяти полос МКАД перекрыты, движение затруднено на участке в 3,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.