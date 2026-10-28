Москва28 окт Вести.Министерство по делам религий Индонезии планирует включить в учебные программы тему противодействия распространению ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в РФ). Об этом заявил замминистра по делам религий Мухаммад Шафии.

По его словам, при подготовке материалов ведомство будет учитывать взгляды различных религий Индонезии. Он отметил, что религиозные аргументы и толкования могут отличаться друг от друга, однако все вероучения затрагивают в том числе темы брака, продолжения рода и совместной жизни. Поэтому особое внимание при составлении программы планируется уделить укреплению семьи.

Семья – главный оплот защиты детей и других членов семьи от влияния ЛГБТ. Начать можно с создания религиозной атмосферы в семейных отношениях, выстраивания теплого, открытого общения, основанного на уважении и высоком доверии к каждому члену семьи сказал Шафии

Замминистра добавил, что учебная программа будет дополнена соответствующими материалами или до конца 2026 года, или не позднее начала нового учебного года в 2027.