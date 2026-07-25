Москва25 июл Вести.Некоторым учителям в США выдадут бумажных кукол-"трансгендеров" (движение ЛГБТ запрещено в РФ) для того, чтобы дети могли узнать "о различных вариантах того, кем они могут быть". Об этом пишет газета New York Post.

Уточняется, что у кукол для детей от 4 до 10 лет будет разный набор гениталий, гендерно нейтральные имена и наборы одежды.

Газета подчеркивает, что игрушки также получат школьные психологи, педиатры и специалисты в области психического здоровья. При этом могут ли родители отказаться от подобных занятий с их детьми, неизвестно.

Инициатором проекта выступил левый губернатор Миннесоты Тим Уолз. Критики инициативы переживают, что куклы могут быть использованы для навязывания идеологии разнообразия.

В феврале спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что на Западе "нанесли увечья" многим людям, поддерживая трансгендерную идеологию.