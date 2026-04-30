Москва30 апрВести.Власти города Окленд в американском штате Калифорния планируют перекрыть некоторые переулки, где процветает уличная проституция, сообщает газета The New York Post.
Как пишет газета, эта деятельность в основном сосредоточена на бульваре Интернешнл, секс-работницы находятся там у всех на виду даже днем.
Теперь город намерен запустить пилотную программу по установке баррикад на трех переулках, пересекающихся с бульваром.
Власти города Окленд надеются, что новая пилотная программа по установке временных баррикад на боковых улицах, ... где процветает торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, поможет обуздать уличную проституциюговорится в материале издания
Идея заключается в том, чтобы перекрыть отдаленные от центра улицы города и вытеснить незаконную деятельность на главную магистраль – это облегчит сотрудникам полиции пресечение работы нелегального контингента.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы "накрыли" притон для оказания интимных услуг на Старой Басманной улице в Москве.