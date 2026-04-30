NYP: власти Окленда установят баррикады на улицах для борьбы с проституцией

В США разместят уличные баррикады, чтобы перекрыть доступ к проституткам NYP: власти Окленда установят баррикады на улицах для борьбы с проституцией

Москва30 апр Вести.Власти города Окленд в американском штате Калифорния планируют перекрыть некоторые переулки, где процветает уличная проституция, сообщает газета The New York Post.

Как пишет газета, эта деятельность в основном сосредоточена на бульваре Интернешнл, секс-работницы находятся там у всех на виду даже днем.

Теперь город намерен запустить пилотную программу по установке баррикад на трех переулках, пересекающихся с бульваром.

Власти города Окленд надеются, что новая пилотная программа по установке временных баррикад на боковых улицах​​​, ... где процветает торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, поможет обуздать уличную проституцию говорится в материале издания

Идея заключается в том, чтобы перекрыть отдаленные от центра улицы города и вытеснить незаконную деятельность на главную магистраль – это облегчит сотрудникам полиции пресечение работы нелегального контингента.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы "накрыли" притон для оказания интимных услуг на Старой Басманной улице в Москве.