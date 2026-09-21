В Италии хотят запретить ношение бурки и никаба в школах Италия планирует запретить ношение в школах бурки и никаба

Москва21 сен Вести.Итальянское правительство в скором времени внесет на рассмотрение Совета министров правила, предполагающие ограничение количества иностранцев в одном классе и запрет на ношение исламских бурки и никаба в школах. Об этом сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

По словам Мелони, родители иностранных учеников, сталкивающихся с трудностями при адаптации, должны будут учить итальянский язык.

В ближайшее время Совет министров рассмотрит постановление, которое законодательно установит максимальное количество иностранных учащихся в классе… а также запретит бурку и никаб в школах указала она в ходе мероприятия молодежного крыла своей партии "Братья Италии" в Риме

Планируется ввести потолок в 30% для иностранных учеников в одном классе. Между тем ограничительные меры не должны затронуть граждан других стран Евросоюза, которые в соответствии с правилами ЕС приравниваются к итальянским учащимся.

Не может быть, чтобы в итальянском классе итальянские дети чувствовали себя в стороне, потому что стали меньшинством. Такого быть не должно добавила Мелони

В публикации издания Corriere della Sera указано, что оба ограничения должны быть внесены в декрет о школе, который будет рассматриваться на заседании Совета министров в конце недели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция убивает Европу.