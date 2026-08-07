Испания намерена до сентября проверять на границе туристов из Италии

Туристов из Италии будут проверять на испанской границе до осени Испания намерена до сентября проверять на границе туристов из Италии

Москва7 авг Вести.Правительство Испании объявило о временном восстановлении пограничного контроля для путешественников из Италии.

Меры будут действовать с 8 августа по 7 сентября в портах и аэропортах, сообщает агентство Europa Press.

Контроль начнется с полуночи 8 августа и будет включать проверку личности и гражданства на основе паспортов. Для граждан третьих стран потребуется подтверждение визы или вида на жительство заявили источники агентства. Проверки будут выборочными, если только ситуация не изменится.

Ранее Испания предупредила Италию о возможных ответных мерах, если Рим до 9 августа не отменит пограничный контроль. Этот шаг итальянской стороны был связан с массовым наплывом иммигрантов в испанский город Сеута.

В конце июля в Сеуту, расположенную на африканском побережье Средиземного моря и граничащую с Марокко, проникли, по разным данным, от 40 до 72 тысяч мигрантов. Власти города, население которого составляет примерно 85 тысяч человек, возвратили большинство из них обратно.