Москва7 авгВести.Правительство Испании объявило о временном восстановлении пограничного контроля для путешественников из Италии.
Меры будут действовать с 8 августа по 7 сентября в портах и аэропортах, сообщает агентство Europa Press.
Контроль начнется с полуночи 8 августа и будет включать проверку личности и гражданства на основе паспортов. Для граждан третьих стран потребуется подтверждение визы или вида на жительство заявили источники агентства. Проверки будут выборочными, если только ситуация не изменится.
Ранее Испания предупредила Италию о возможных ответных мерах, если Рим до 9 августа не отменит пограничный контроль. Этот шаг итальянской стороны был связан с массовым наплывом иммигрантов в испанский город Сеута.
В конце июля в Сеуту, расположенную на африканском побережье Средиземного моря и граничащую с Марокко, проникли, по разным данным, от 40 до 72 тысяч мигрантов. Власти города, население которого составляет примерно 85 тысяч человек, возвратили большинство из них обратно.