Таяни: ограничения на границе с Испанией снимут после стабилизации Глава МИД Италии назвал ответные погранмеры Испании "неприемлемыми"

Москва9 авг Вести.Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией для предотвращения угрозы терроризма из-за массового притока нелегальных мигрантов в Сеуту. Об этом в интервью газете La Stampa заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Дипломат назвал ответные меры Испании по введению пограничного контроля "неприемлемыми и необъяснимыми". По словам Таяни, в Сеуте остаются от 8 до 11 тысяч мигрантов, включая выходцев из стран к югу от Сахары, среди которых существует риск проникновения лиц, связанных с исламским терроризмом.

Италия пообещала снять ограничения сразу после нормализации обстановки. В свою очередь, итальянские спецслужбы предупредили в докладе, что испанский анклав рискует стать центром радикализации.