РКН объяснил требование к Собчак удалить три видео пропагандой ЛГБТ Роскомнадзор нашел запрещенный контент в трех интервью Ксении Собчак

Москва25 ноя Вести.Роскомнадзор направил журналистке Ксении Собчак требование об удалении трех выпусков ее авторского шоу из-за выявления в них информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным РКН, признаки запрещенных материалов содержались в интервью с блогерами Хилми, Игорем Синяком и артистом Андреем Григорьевым-Апполоновым. В ведомстве напомнили, что движение ЛГБТ признано Верховным судом России экстремистским и запрещено на территории страны.

Ранее Собчак заявила, что вынуждена удалить указанные видеоматериалы со своего YouTube-канала. Журналистка выразила сожаление по поводу принятого решения и попросила прощения у зрителей и участников выпусков.