Москва25 ноя Вести.Журналистка и блогер Ксения Собчак сообщила, что вынуждена удалить несколько выпусков своего шоу в связи с требованием Роскомнадзора. Об этом она написала в Telegram-канале.

Я вынуждена удалить с Youtube несколько выпусков из-за требований Роскомнадзора: с Хилми, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком. Выпуски сегодня по требованию Роскомнадзора будут закрыты говорится в публикации

Собчак отметила, что понимает, почему зрителей так заинтересовали указанные выпуски и почему на них такие впечатляющие просмотры. Тем не менее, Роскомнадзор увидел в них экстремизм, поэтому видео пришлось удалить.