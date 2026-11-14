Москва14 ноя Вести.Журналистка и блогер Ксения Собчак назвала справедливым и гуманным решение президента России Владимира Путина о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Своим мнением журналистка поделилась на видео, опубликованном в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Президент России подписал помилование для Чекалиной. И мне кажется, что это справедливое и очень гуманное решение. Человек с чудовищной болезнью, с онкологией, мама прекрасных детей заявила Собчак

Журналистка уточнила, что давно следит за историей блогера и искренне рада решению о ее помиловании.

По мнению Собчак, сейчас для Чекалиной главное - сосредоточиться на борьбе с онкологическим заболеванием. Она подчеркнула, что решение главы государства дает блогеру такую возможность.

Ранее, 14 ноября, Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Согласно документу, блогер освобождена от назначенного судом наказания, с нее также снята судимость.

Валерия Чекалина - блогер, мать четверых детей. Младшего ребенка родила в феврале 2026 года, находясь под домашним арестом по делу о незаконных валютных операциях. Отцом малыша стал ее новый возлюбленный - танцор из Аргентины. Сразу после родов Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. По мнению представителей блогера, заболевание оказалось в такой стадии, потому что следствие, как они сказали, не отпускало ее к врачам. В июле 2026 года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 763 миллионов рублей. В ноябре 2026-го блогер обратилась к президенту России с просьбой о помиловании, чтобы получить возможность уехать в Китай для лечения.